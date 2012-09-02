Интер
мин
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Перейра
Альваро Перейра
66
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
76
-
Кассано
Антонио Кассано
45'
51
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
-
Гуарин
Фреди Гуарин
90
-
Милито
Диего Милито
90
Запасные
-
Цинцилла
Маттео Цинцилла
-
Белец
Вид Белец
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
-
Жуан
Жуан
-
Дункан
Альфред Дункан
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
-
Паласио
Родриго Паласио
-
Ливайя
Марко Ливайя
Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
56
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
Кастан
Леандро Кастан
90
-
Пирис
Иван Пирис
90
-
Флоренци
Алессандро Флоренци
15'
90
-
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
32
-
Освальдо
Пабло Освальдо
67'
90
-
Тотти
Франческо Тотти
90
-
Дестро
Маттиа Дестро
71
Запасные
-
Сведкаускас
Томас Сведкаускас
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Романьоли
Алессио Романьоли
-
Маркиньос
Маркиньос
-
де Маттос Фильо
Марко Антонио де Маттос Фильо
-
Пьянич
Миралем Пьянич
-
Таддеи
Родриго Таддеи
-
Ламела
Эрик Ламела
-
Лопес
Николас Лопес
-
Талло
Жуниор Талло