Болонья
мин
-
Альярди
Федерико Альярди
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Черубин
Николо Черубин
90
-
Карвальо
Роджер Карвальо
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
81
-
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
-
Таидер
Сафир Таидер
90
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
41'
90
-
Мотта
Марко Мотта
90
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
61
Запасные
-
Аберо
Матиас Аберо
-
Курчи
Джанлука Курчи
-
Стоянович
Деян Стоянович
-
Радакович
Урош Радакович
-
Соренсен
Фредерик Соренсен
-
Гарич
Гиорги Гарич
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини
-
Паскуато
Кристиан Паскуато
-
Джилардино
Альберто Джилардино
-
Хименес
Хенри Хименес
Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Антонини
Лука Антонини
90
-
Ачерби
Франческо Ачерби
90
-
Бонера
Даниэле Бонера
90
-
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Амброзини
Массимо Амброзини
90
-
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
41
-
Паццини
Джампаоло Паццини
16'
77'
85'
90
-
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
67
Запасные
-
Габриэл
Габриэл
-
Амелия
Марко Амелия
-
Констан
Кевин Констан
-
Месба
Джамел Месба
-
Сапата
Кристиан Сапата
-
Йепес
Марио Йепес
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
-
Траоре
Бакайе Траоре
-
Фламини
Матье Фламини
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
-
Кркич
Боян Кркич
-
Ньянг
М'Байе Ньянг