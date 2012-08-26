Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
-
Ригони
Лука Ригони
90
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
85
-
Теро
Сирил Теро
84
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
65'
90
-
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
61
Запасные
-
Виотти
Серджио Виотти
-
Фаркаш
Павол Фаркаш
-
Скуицци
Лоренцо Скуицци
-
Мореро
Сантьяго Мореро
-
Папп
Паул Папп
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
-
Кофи
Исаак Кофи
-
Вацек
Камил Вацек
-
Гуана
Роберто Гуана
-
Ригони
Марко Ригони
-
Москарделли
Давиде Москарделли
-
Стоян
Адриан Стоян
Болонья
мин
-
Альярди
Федерико Альярди
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Карвальо
Роджер Карвальо
90
-
Черубин
Николо Черубин
90
-
Мотта
Марко Мотта
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
68
-
Перес
Диего Перес
90
-
Таидер
Сафир Таидер
90
-
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
85
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
88
Запасные
-
Родригес
Федерико Родригес
-
Аберо
Матиас Аберо
-
Ломбарди
Филиппо Ломбарди
-
Стоянович
Деян Стоянович
-
Натали
Чезаре Натали
-
Соренсен
Фредерик Соренсен
-
Казарини
Федерико Казарини
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Паскуато
Кристиан Паскуато
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини
-
Хименес
Хенри Хименес