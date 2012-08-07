Фейеноорд
мин
-
Мюлдер
Эрвин Мюлдер
90
-
Нелом
Микел Нелом
86
-
де Врей
Стефан де Врей
90
-
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
-
Янмаат
Дэрил Янмаат
76
-
Класи
Йорди Класи
90
-
Фернандес
Гуйон Фернандес
67
-
Лирдам
Кельвин Лирдам
90
-
Иммерс
Лекс Иммерс
90
-
Схакен
Рубен Схакен
90
-
Сиссе
Секу Сиссе
90
Запасные
-
Лампру
Константинос Лампру
-
Конголо
Теренс Конголо
-
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
-
Сингх
Хармит Сингх
-
Мокоджо
Камохело Мокоджо
-
Вормер
Рууд Вормер
-
Кабрал
Джерсон Кабрал
Динамо
мин
-
Коваль
Максим Коваль
90
-
Попов
Горан Попов
90
-
Михалик
Тарас Михалик
90
-
Бетао Амансио
Эберт Вилиан Бетао Амансио
90
-
Да Силва
Данило Да Силва
90
-
Нинкович
Милош Нинкович
90
-
Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
-
Велозу
Мигель Велозу
90
-
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
-
Гусев
Олег Гусев
81
-
Идейе
Браун Идейе
90'
90
Запасные
-
Бойко
Денис Бойко
-
Айила
Юссуф Айила
-
Родригес
Эдуардо Перейра Родригес
-
Кранчар
Нико Кранчар
-
Гармаш
Денис Гармаш
-
Рубен
Марко Рубен
-
Милевский
Артем Милевский