Саутгемптон
мин
-
Дэвис
Келвин Дэвис
90
-
Шоу
Люк Шоу
90
-
Фонте
Жозе Фонте
90
-
Хойвельд
Йос Хойвельд
90
-
Клайн
Натаниэл Клайн
90
-
Лаллана
Адам Лаллана
64
-
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
-
Корк
Джек Корк
82
-
Дэвис
Стивен Дэвис
74
-
Ламберт
Рики Ламберт
57'
90
-
Родригес
Джей Родригес
90
Запасные
-
Газзанига
Пауло Газзанига
-
Чамберс
Калум Чамберс
-
Йошида
Мая Йошида
-
Исгров
Ллойд Исгров
-
Панчеон
Джейсон Панчеон
-
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
-
Маюка
Эммануэль Маюка
Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
21
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
69
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Крауч
Питер Крауч
47'
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
74
Запасные
-
Кувилье
Флоран Кувилье
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
-
Кайтли
Майкл Кайтли
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Оуэн
Майкл Оуэн
-
Джером
Кэмерон Джером