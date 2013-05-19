Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
-
Аке
Натан Аке
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
89
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Мата
Хуан Мата
7'
82
-
Торрес
Фернандо Торрес
76'
90
-
Ба
Демба Ба
66
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
Феррейра
Паулу Феррейра
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
-
Марин
Марко Марин
-
Мозес
Виктор Мозес
Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
-
Гибсон
Даррон Гибсон
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит
14'
67
-
Миральяс
Кевин Миральяс
90
-
Аничебе
Виктор Аничебе
67
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
-
Даффи
Шейн Даффи
-
Хибберт
Тони Хибберт
-
Баркли
Росс Баркли
-
Овьедо
Брайан Овьедо
-
Елавич
Никица Елавич