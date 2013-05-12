Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
74
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
57
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
3'
90
-
Адам
Чарли Адам
90
-
Крауч
Питер Крауч
57
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
-
Кайтли
Майкл Кайтли
-
Оуэн
Майкл Оуэн
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Джером
Кэмерон Джером
Тоттенхэм
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Колкер
Стивен Колкер
90
-
Доусон
Майкл Доусон
90
-
Вертонген
Ян Вертонген
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Демпси
Клинт Демпси
20'
84
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
-
Паркер
Скотт Паркер
68
-
Леннон
Аарон Леннон
75
-
Бэйл
Гарет Бэйл
90
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
83'
90
Запасные
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Фридель
Брэд Фридель
-
Ноутон
Кайл Ноутон
-
Кэрролл
Том Кэрролл
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Холтби
Льюис Холтби
-
Дембеле
Мусса Дембеле
-
Дефо
Джермейн Дефо