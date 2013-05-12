Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Гибсон
Даррон Гибсон
90
-
Осман
Леон Осман
89
-
Аничебе
Виктор Аничебе
73
-
Миральяс
Кевин Миральяс
6'
60'
90
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
-
Хибберт
Тони Хибберт
-
Овьедо
Брайан Овьедо
-
Баркли
Росс Баркли
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит
-
Елавич
Никица Елавич
Вест Хэм
мин
-
Яскилайнен
Юсси Яскилайнен
90
-
О'Брайен
Джой О'Брайен
90
-
Рид
Уинстон Рид
90
-
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
-
Демель
Ги Демель
90
-
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
-
Нолан
Кевин Нолан
90
-
О'Нил
Гари О'Нил
64
-
Диаме
Мухамед Диаме
46
-
Коллисон
Джек Коллисон
55
-
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
Запасные
-
Хендерсон
Стефен Хендерсон
-
Погатец
Эмануэль Погатец
-
Тэйлор
Мэттью Тэйлор
-
Нобл
Марк Нобл
-
Коул
Джо Коул
-
Важ Те
Рикардо Важ Те
-
Коул
Карлтон Коул