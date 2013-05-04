Тоттенхэм
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
-
Доусон
Майкл Доусон
90
-
Вертонген
Ян Вертонген
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Дембеле
Мусса Дембеле
36
-
Демпси
Клинт Демпси
72
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
-
Леннон
Аарон Леннон
60
-
Бэйл
Гарет Бэйл
86'
90
-
Дефо
Джермейн Дефо
90
Запасные
-
Фридель
Брэд Фридель
-
Колкер
Стивен Колкер
-
Ноутон
Кайл Ноутон
-
Кэрролл
Том Кэрролл
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Холтби
Льюис Холтби
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
Саутгемптон
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Шоу
Люк Шоу
90
-
Фонте
Жозе Фонте
90
-
Хойвельд
Йос Хойвельд
90
-
Клайн
Натаниэл Клайн
90
-
До Прадо
Гильерме До Прадо
65
-
Корк
Джек Корк
90
-
Лаллана
Адам Лаллана
80
-
Дэвис
Стивен Дэвис
90
-
Ламберт
Рики Ламберт
90
-
Родригес
Джей Родригес
90
Запасные
-
Де Риддер
Стив Де Риддер
-
Дэвис
Келвин Дэвис
-
Йошида
Мая Йошида
-
Форрен
Вегар Форрен
-
Панчеон
Джейсон Панчеон
-
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
-
Маюка
Эммануэль Маюка