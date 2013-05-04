Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Грин
Роберт Грин
90
-
Траоре
Арман Траоре
90
-
Хилл
Клинт Хилл
90
-
Онуоха
Недум Онуоха
90
-
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
-
Пак
Джи-Сун Пак
79
-
Дженас
Джермэйн Дженас
90
-
Мбиа
Стефан Мбиа
46
-
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
-
Реми
Лоик Реми
90
-
Замора
Бобби Замора
90
Запасные
-
Мерфи
Брайн Мерфи
-
Фабио
Фабио
-
Дерри
Шон Дерри
-
Макки
Джейми Макки
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
Таарабт
Адель Таарабт
-
Ботройд
Джей Ботройд
Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Санья
Бакари Санья
90
-
Росицки
Томаш Росицки
90
-
Артета
Микель Артета
90
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
-
Касорла
Санти Касорла
89
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
1'
90
-
Подольски
Лукас Подольски
85
Запасные
-
Манноне
Вито Манноне
-
Вермален
Томас Вермален
-
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
-
Уилшир
Джек Уилшир
-
Коклен
Франсис Коклен
-
Жервиньо
Жервиньо
-
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен