Манчестер Юнайтед
мин
-
Линдегаард
Андерс Линдегаард
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Эванс
Джонни Эванс
90
-
Видич
Неманья Видич
90
-
Рафаэл Перейра
Рафаэл
90
-
Гиггз
Райан Гиггз
90
-
Клеверли
Том Клеверли
68
-
Оливейра
Андерсон Луис Оливейра
69
-
Джонс
Фил Джонс
90
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
-
ван Перси
Робин ван Перси
90
Запасные
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
-
Бюттнер
Александр Бюттнер
-
Фердинанд
Рио Фердинанд
-
Скоулз
Пол Скоулз
-
Кагава
Синдзи Кагава
-
Руни
Уэйн Руни
-
Чичарито
Чичарито
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Мозес
Виктор Мозес
76
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
90
-
Мата
Хуан Мата
87'
90
-
Ба
Демба Ба
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Аке
Натан Аке
-
Терри
Джон Терри
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
-
Феррейра
Паулу Феррейра
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
-
Торрес
Фернандо Торрес