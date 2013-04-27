Уиган Атлетик
мин
-
Жоэль
Жоэль
90
-
Шарнер
Пауль Шарнер
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
35
-
Бойс
Эммерсон Бойс
11'
90
-
Мэлони
Шон Мэлони
90
-
Босежур
Жан Босежур
90
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Гомес
Жорди Гомес
80
-
МакМанаман
Каллум МакМанаман
49'
64
-
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
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Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
-
Стам
Ронни Стам
-
Уотсон
Бен Уотсон
-
Эспиноза
Роджер Эспиноза
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
-
Энрикес
Анджело Энрикес
Тоттенхэм
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Доусон
Майкл Доусон
90
-
Ноутон
Кайл Ноутон
64
-
Вертонген
Ян Вертонген
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Демпси
Клинт Демпси
90
-
Дембеле
Мусса Дембеле
41
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
-
Паркер
Скотт Паркер
74
-
Бэйл
Гарет Бэйл
9'
90
-
Дефо
Джермейн Дефо
90
Запасные
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Фридель
Брэд Фридель
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
-
Колкер
Стивен Колкер
-
Кэрролл
Том Кэрролл
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Холтби
Льюис Холтби
-
Леннон
Аарон Леннон