Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
62
-
Уилэн
Гленн Уилэн
65
-
Адам
Чарли Адам
46'
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Крауч
Питер Крауч
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Джером
Кэмерон Джером
79
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
-
Кайтли
Майкл Кайтли
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Оуэн
Майкл Оуэн
Норвич Сити
мин
-
Банн
Марк Банн
90
-
Бассонг
Себастьен Бассонг
86
-
Уиттакер
Стивен Уиттакер
90
-
Беннетт
Райан Беннетт
90
-
Мартин
Расселл Мартин
90
-
Джонсон
Брэдли Джонсон
90
-
Снодграсс
Роберт Снодграсс
75
-
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
-
Теттей
Александер Теттей
68
-
Холт
Грант Холт
90
-
Камара
Кей Камара
90
Запасные
-
Камп
Ли Камп
-
Гарридо
Хавьер Гарридо
-
Барнетт
Леон Барнетт
-
Хулахан
Весли Хулахан
-
Пилкингтон
Энтони Пилкингтон
-
Беннетт
Эллиот Беннетт
-
Беккио
Лусиано Беккио