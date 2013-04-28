Арсенал
мин
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Щесны
Войцех Щесны
90
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Гиббс
Киран Гиббс
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
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Мертезакер
Пер Мертезакер
90
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Санья
Бакари Санья
90
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Росицки
Томаш Росицки
62
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Артета
Микель Артета
90
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Рэмзи
Аарон Рэмзи
78
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Касорла
Санти Касорла
90
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Уолкотт
Тео Уолкотт
2'
90
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Подольски
Лукас Подольски
71
Запасные
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Манноне
Вито Манноне
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Монреаль
Начо Монреаль
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Вермален
Томас Вермален
-
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
-
Уилшир
Джек Уилшир
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Жервиньо
Жервиньо
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Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
Манчестер Юнайтед
мин
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Де Хеа
Давид Де Хеа
90
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Эвра
Патрис Эвра
90
-
Эванс
Джонни Эванс
90
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Фердинанд
Рио Фердинанд
90
-
Рафаэл Перейра
Рафаэл
73
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Руни
Уэйн Руни
88
-
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
83
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Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Джонс
Фил Джонс
90
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
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ван Перси
Робин ван Перси
44'
90
Запасные
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Линдегаард
Андерс Линдегаард
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Бюттнер
Александр Бюттнер
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Оливейра
Андерсон Луис Оливейра
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Гиггз
Райан Гиггз
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Кагава
Синдзи Кагава
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Клеверли
Том Клеверли
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Чичарито
Чичарито