Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Грин
Роберт Грин
90
-
Хилл
Клинт Хилл
90
-
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Босингва
Жозе Босингва
90
-
Мбиа
Стефан Мбиа
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
46
-
Дерри
Шон Дерри
90
-
Реми
Лоик Реми
90
-
Таарабт
Адель Таарабт
56
Запасные
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Сезар
Жулио Сезар
-
Онуоха
Недум Онуоха
-
Пак
Джи-Сун Пак
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
Диаките
Самба Диаките
-
Макки
Джейми Макки
-
Ботройд
Джей Ботройд
Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
62
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Адам
Чарли Адам
70
-
Крауч
Питер Крауч
42'
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
77'
90
-
Джером
Кэмерон Джером
90
Запасные
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Соренсен
Томас Соренсен
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
-
Кайтли
Майкл Кайтли
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Оуэн
Майкл Оуэн