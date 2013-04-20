Фулхэм
мин
-
Шварцер
Марк Шварцер
90
-
Ричардсон
Киран Ричардсон
90
-
Сендерос
Филипп Сендерос
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Манолев
Станислав Манолев
90
-
Качаниклич
Александер Качаниклич
85
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
-
Эно
Эйонг Эно
90
-
Руис
Брайан Руис
90
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
87
-
Бербатов
Димитар Бербатов
90
Запасные
-
Этеридж
Нил Этеридж
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
-
Хьюз
Аарон Хьюз
-
Карагунис
Георгиос Карагунис
-
Фрей
Керим Фрей
-
Родальега
Уго Родальега
-
Петрич
Младен Петрич
Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
43'
90
-
Санья
Бакари Санья
90
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Артета
Микель Артета
90
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
-
Росицки
Томаш Росицки
72
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
71
-
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
-
Манноне
Вито Манноне
-
Гиббс
Киран Гиббс
-
Вермален
Томас Вермален
-
Подольски
Лукас Подольски
-
Уилшир
Джек Уилшир
-
Жервиньо
Жервиньо
-
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен