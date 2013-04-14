Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
72
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
77
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Адам
Чарли Адам
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
84
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Кайтли
Майкл Кайтли
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Оуэн
Майкл Оуэн
-
Крауч
Питер Крауч
-
Джером
Кэмерон Джером
Манчестер Юнайтед
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Видич
Неманья Видич
90
-
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
-
Джонс
Фил Джонс
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
90
-
Кэррик
Майкл Кэррик
4'
90
-
Руни
Уэйн Руни
90
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
-
Хавьер
Чичарито
78
-
ван Перси
Робин ван Перси
66'
90
Запасные
-
Линдегаард
Андерс Линдегаард
-
Бюттнер
Александр Бюттнер
-
Смоллинг
Крис Смоллинг
-
Эванс
Джонни Эванс
-
Гиггз
Райан Гиггз
-
Клеверли
Том Клеверли
-
Уэлбек
Дэнни Уэлбек