Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Коларов
Александар Коларов
90
-
Туре
Коло Туре
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Ричардс
Майка Ричардс
90
-
Насри
Самир Насри
73
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
76
-
Франсиско
Хави Гарсия
90
-
Милнер
Джеймс Милнер
90
-
Тевес
Карлос Тевес
90
-
Джеко
Эдин Джеко
35'
90
Запасные
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Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Настасич
Матия Настасич
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
-
Разак
Абдул Разак
-
Бэрри
Гарет Бэрри
-
Сильва
Давид Сильва
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Агуэро
Серхио Агуэро
Вест Бромвич
мин
-
Майхилл
Боаз Майхилл
90
-
Тамаш
Габриэль Тамаш
81
-
Доусон
Крейг Доусон
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
-
Якоб
Клаудио Якоб
71
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
90
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
-
Джонс
Билли Джонс
90
-
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
-
Розенберг
Маркус Розенберг
76
Запасные
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Фостер
Бен Фостер
-
Попов
Горан Попов
-
Маколи
Гарет Маколи
-
Рид
Стивен Рид
-
Дорранс
Грэм Дорранс
-
Лонг
Шейн Лонг
-
Одемвингие
Питер Одемвингие