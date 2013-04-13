Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Гибсон
Даррон Гибсон
40'
90
-
Осман
Леон Осман
81
-
Аничебе
Виктор Аничебе
56'
90
-
Миральяс
Кевин Миральяс
87
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Овьедо
Брайан Овьедо
-
Баркли
Росс Баркли
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит
-
Елавич
Никица Елавич
Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Хилл
Клинт Хилл
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Онуоха
Недум Онуоха
90
-
Босингва
Жозе Босингва
90
-
Пак
Джи-Сун Пак
62
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
74
-
Дженас
Джермэйн Дженас
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
-
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
-
Грин
Роберт Грин
-
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
-
Фабио
Фабио
-
Диаките
Самба Диаките
-
Макки
Джейми Макки
-
Таарабт
Адель Таарабт
-
Ботройд
Джей Ботройд