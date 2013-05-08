Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Азар
Эден Азар
72
-
Луис
Давид Луис
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
37'
90
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
10'
82
-
Мата
Хуан Мата
90
-
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Аке
Натан Аке
-
Терри
Джон Терри
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
-
Ба
Демба Ба
-
Мозес
Виктор Мозес
Тоттенхэм
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
-
Доусон
Майкл Доусон
90
-
Вертонген
Ян Вертонген
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Холтби
Льюис Холтби
71
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
-
Паркер
Скотт Паркер
90
-
Бэйл
Гарет Бэйл
90
-
Леннон
Аарон Леннон
62
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
24'
90
Запасные
-
Фридель
Брэд Фридель
-
Колкер
Стивен Колкер
-
Ноутон
Кайл Ноутон
-
Кэрролл
Том Кэрролл
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Демпси
Клинт Демпси
-
Дефо
Джермейн Дефо