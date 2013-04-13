Арсенал
мин
-
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
-
Гиббс
Киран Гиббс
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Вермален
Томас Вермален
90
-
Санья
Бакари Санья
80
-
Жерве Яо
Жервиньо
60
-
Артета
Микель Артета
85'
90
-
Уилшир
Джек Уилшир
60
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
-
Жиру
Оливье Жиру
88'
90
Запасные
-
Манноне
Вито Манноне
-
Монреаль
Начо Монреаль
-
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
-
Подольски
Лукас Подольски
-
Коклен
Франсис Коклен
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
Норвич Сити
мин
-
Банн
Марк Банн
90
-
Уиттакер
Стивен Уиттакер
90
-
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
-
Тернер
Майкл Тернер
56'
90
-
Мартин
Расселл Мартин
90
-
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
-
Джонсон
Брэдли Джонсон
62
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
-
Холт
Грант Холт
90
-
Камара
Кей Камара
90
Запасные
-
Камп
Ли Камп
-
Гарридо
Хавьер Гарридо
-
Беннетт
Райан Беннетт
-
Беннетт
Эллиот Беннетт
-
Фокс
Дэвид Фокс
-
Беккио
Лусиано Беккио
-
Джексон
Симеон Джексон