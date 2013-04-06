Вест Бромвич
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
-
Джонс
Билли Джонс
90
-
Маколи
Гарет Маколи
90
-
Брант
Крис Брант
90
-
Якоб
Клаудио Якоб
90
-
Томас
Джером Томас
62
-
Дорранс
Грэм Дорранс
62
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
71'
90
-
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
-
Браун
Кайледен Браун
-
Майхилл
Боаз Майхилл
-
Попов
Горан Попов
-
Тамаш
Габриэль Тамаш
-
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
-
Лукаку
Ромелу Лукаку
-
Розенберг
Маркус Розенберг
Арсенал
мин
-
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Санья
Бакари Санья
90
-
Жерве Яо
Жервиньо
73
-
Артета
Микель Артета
90
-
Росицки
Томаш Росицки
20'
50'
82
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
-
Касорла
Санти Касорла
89
-
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
-
Манноне
Вито Манноне
-
Гиббс
Киран Гиббс
-
Вермален
Томас Вермален
-
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
-
Подольски
Лукас Подольски
-
Коклен
Франсис Коклен
-
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен