Тоттенхэм
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Вертонген
Ян Вертонген
90
-
Колкер
Стивен Колкер
90
-
Доусон
Майкл Доусон
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Демпси
Клинт Демпси
90
-
Дембеле
Мусса Дембеле
75
-
Холтби
Льюис Холтби
90
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
87'
90
-
Паркер
Скотт Паркер
88
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
1'
90
Запасные
-
Фридель
Брэд Фридель
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
-
Ноутон
Кайл Ноутон
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
-
Ливермор
Джейк Ливермор
-
Кэрролл
Том Кэрролл
-
Себальос
Кристиан Себальос
Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
15'
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
-
Гибсон
Даррон Гибсон
90
-
Баркли
Росс Баркли
52
-
Осман
Леон Осман
90
-
Аничебе
Виктор Аничебе
90
-
Миральяс
Кевин Миральяс
53'
86
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Даффи
Шейн Даффи
-
Стоунс
Джон Стоунс
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Овьедо
Брайан Овьедо
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит
-
Елавич
Никица Елавич