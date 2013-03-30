Саутгемптон
мин
-
Боруц
Артур Боруц
46
-
Шоу
Люк Шоу
90
-
Йошида
Мая Йошида
90
-
Хойвельд
Йос Хойвельд
90
-
Клайн
Натаниэл Клайн
90
-
Корк
Джек Корк
90
-
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
-
Панчеон
Джейсон Панчеон
62
-
Дэвис
Стивен Дэвис
85
-
Ламберт
Рики Ламберт
35'
90
-
Родригес
Джей Родригес
23'
90
Запасные
-
Дэвис
Келвин Дэвис
-
Фонте
Жозе Фонте
-
Форрен
Вегар Форрен
-
Фокс
Даниэль Фокс
-
До Прадо
Гильерме До Прадо
-
Рамирес
Гастон Рамирес
-
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Бертранд
Райан Бертранд
90
-
Терри
Джон Терри
33'
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
76
-
Марин
Марко Марин
60
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
72
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
-
Мозес
Виктор Мозес
90
-
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Коул
Эшли Коул
-
Луис
Давид Луис
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
-
Азар
Эден Азар
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
-
Ба
Демба Ба