Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
-
Гибсон
Даррон Гибсон
90
-
Осман
Леон Осман
90
-
Аничебе
Виктор Аничебе
90
-
Миральяс
Кевин Миральяс
28'
80
-
Елавич
Никица Елавич
90
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Даффи
Шейн Даффи
-
Стоунс
Джон Стоунс
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Овьедо
Брайан Овьедо
-
Баркли
Росс Баркли
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит
Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
79
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Крауч
Питер Крауч
79
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Джером
Кэмерон Джером
90
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
-
Кайтли
Майкл Кайтли
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Адам
Чарли Адам
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Оуэн
Майкл Оуэн