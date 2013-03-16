Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
46
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Крауч
Питер Крауч
64
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Джером
Кэмерон Джером
75
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
-
Кайтли
Майкл Кайтли
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Адам
Чарли Адам
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Оуэн
Майкл Оуэн
Вест Бромвич
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
Джонс
Билли Джонс
90
-
Маколи
Гарет Маколи
90
-
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Томас
Джером Томас
67
-
Якоб
Клаудио Якоб
90
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
90
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
85
-
Брант
Крис Брант
90
-
Лукаку
Ромелу Лукаку
76
Запасные
-
Майхилл
Боаз Майхилл
-
Попов
Горан Попов
-
Тамаш
Габриэль Тамаш
-
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
-
Розенберг
Маркус Розенберг
-
Лонг
Шейн Лонг
-
Одемвингие
Питер Одемвингие