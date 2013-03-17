Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
-
Луис
Давид Луис
78
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Азар
Эден Азар
50'
90
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
19'
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Мата
Хуан Мата
86
-
Мозес
Виктор Мозес
70
-
Ба
Демба Ба
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Бертранд
Райан Бертранд
-
Терри
Джон Терри
-
Иванович
Бранислав Иванович
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
-
Торрес
Фернандо Торрес
Вест Хэм
мин
-
Яскилайнен
Юсси Яскилайнен
90
-
О'Брайен
Джой О'Брайен
90
-
Рид
Уинстон Рид
90
-
Коллинс
Джеймс Коллинс
61
-
Демель
Ги Демель
90
-
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
-
Диаме
Мухамед Диаме
46
-
О'Нил
Гари О'Нил
90
-
Коллисон
Джек Коллисон
90
-
Важ Те
Рикардо Важ Те
80
-
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
Запасные
-
Шпигель
Рафаэль Шпигель
-
МакКартни
Джордж МакКартни
-
Погатец
Эмануэль Погатец
-
Томкинс
Джеймс Томкинс
-
Тэйлор
Мэттью Тэйлор
-
Шамах
Маруан Шамах
-
Коул
Карлтон Коул