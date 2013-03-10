Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Эллиот
Роб Эллиот
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
-
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
-
Сантон
Давиде Сантон
74
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
-
Тиоте
Шейк Тиоте
74
-
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
-
Кабай
Йоан Кабай
73'
90
-
Гуффран
Йоан Гуффран
86
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90'
90
Запасные
-
Кэмпбелл
Адам Кэмпбелл
-
Харпер
Стефен Харпер
19
Айдара
Массадио Айдара
-
Перч
Джеймс Перч
-
Анита
Вурнон Анита
-
Обертан
Габриэль Обертан
-
Марво
Сильвен Марво
Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
67'
90
-
Крауч
Питер Крауч
84
-
Джером
Кэмерон Джером
87
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Кайтли
Майкл Кайтли
-
Ши
Брек Ши
-
Адам
Чарли Адам
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Оуэн
Майкл Оуэн