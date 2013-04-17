Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Коларов
Александар Коларов
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Ричардс
Майка Ричардс
83
-
Насри
Самир Насри
90
-
Франсиско
Хави Гарсия
59
-
Бэрри
Гарет Бэрри
90
-
Туре
Яя Туре
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
46
-
Тевес
Карлос Тевес
83'
90
Запасные
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Пантилимон
Костел Пантилимон
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Клиши
Гаэль Клиши
-
Туре
Коло Туре
-
Синклейр
Скотт Синклейр
-
Милнер
Джеймс Милнер
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
-
Джеко
Эдин Джеко
Уиган Атлетик
мин
-
Жоэль
Жоэль
90
-
Шарнер
Пауль Шарнер
90
-
Алькарас
Антолин Алькарас
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
90
-
Мэлони
Шон Мэлони
89
-
Босежур
Жан Босежур
90
-
Гомес
Жорди Гомес
84
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
68
-
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
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Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
-
Стам
Ронни Стам
-
Эспиноза
Роджер Эспиноза
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
-
МакМанаман
Каллум МакМанаман
-
Энрикес
Анджело Энрикес