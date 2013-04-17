Фулхэм
мин
-
Шварцер
Марк Шварцер
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
67
-
Сендерос
Филипп Сендерос
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
90
-
Эно
Эйонг Эно
90
-
Карагунис
Георгиос Карагунис
77
-
Руис
Брайан Руис
90
-
Петрич
Младен Петрич
82
-
Бербатов
Димитар Бербатов
90
Запасные
-
Этеридж
Нил Этеридж
-
Ричардсон
Киран Ричардсон
-
Хьюз
Аарон Хьюз
-
Манолев
Станислав Манолев
-
Фрей
Керим Фрей
-
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
-
Родальега
Уго Родальега
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Бертранд
Райан Бертранд
90
-
Терри
Джон Терри
43'
72'
90
-
Луис
Давид Луис
30'
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Азар
Эден Азар
69
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
75
-
Мата
Хуан Мата
81
-
Мозес
Виктор Мозес
90
-
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Аке
Натан Аке
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
-
Ба
Демба Ба