Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Гиббс
Киран Гиббс
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Санья
Бакари Санья
90
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Артета
Микель Артета
90
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
-
Уилшир
Джек Уилшир
68
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
69
-
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
-
Манноне
Вито Манноне
-
Монреаль
Начо Монреаль
-
Вермален
Томас Вермален
-
Подольски
Лукас Подольски
-
Росицки
Томаш Росицки
-
Жервиньо
Жервиньо
-
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
-
Гибсон
Даррон Гибсон
90
-
Баркли
Росс Баркли
76
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Миральяс
Кевин Миральяс
90
-
Аничебе
Виктор Аничебе
90
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
-
Невилл
Фил Невилл
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Овьедо
Брайан Овьедо
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит
-
Елавич
Никица Елавич