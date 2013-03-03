Тоттенхэм
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
-
Доусон
Майкл Доусон
90
-
Вертонген
Ян Вертонген
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
-
Паркер
Скотт Паркер
90
-
Дембеле
Мусса Дембеле
88
-
Бэйл
Гарет Бэйл
37'
90
-
Леннон
Аарон Леннон
39'
90
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
67
Запасные
-
Фридель
Брэд Фридель
-
Галлас
Вильям Галлас
-
Ноутон
Кайл Ноутон
-
Кэрролл
Том Кэрролл
-
Холтби
Льюис Холтби
-
Ливермор
Джейк Ливермор
-
Дефо
Джермейн Дефо
Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Вермален
Томас Вермален
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
51'
90
-
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
61
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Артета
Микель Артета
77
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
-
Уилшир
Джек Уилшир
90
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
-
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
-
Манноне
Вито Манноне
-
Косиельни
Лоран Косиельни
-
Подольски
Лукас Подольски
-
Росицки
Томаш Росицки
-
Коклен
Франсис Коклен
-
Жервиньо
Жервиньо
-
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен