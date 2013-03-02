Сток Сити
мин
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Бегович
Асмир Бегович
90
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Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
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Уилсон
Марк Уилсон
90
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Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
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Кайтли
Майкл Кайтли
67
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Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
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Уилэн
Гленн Уилэн
77
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Уолтерс
Джонатан Уолтерс
74
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Крауч
Питер Крауч
90
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Джером
Кэмерон Джером
90
Запасные
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Соренсен
Томас Соренсен
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Кэмерон
Джефф Кэмерон
-
Ши
Брек Ши
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Адам
Чарли Адам
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Паласиос
Уилсон Паласиос
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Уайтхэд
Дин Уайтхэд
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Джонс
Кенвин Джонс
Вест Хэм
мин
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Яскилайнен
Юсси Яскилайнен
90
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Рид
Уинстон Рид
90
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Коллинс
Джеймс Коллинс
90
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О'Брайен
Джой О'Брайен
90
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Демель
Ги Демель
90
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Тэйлор
Мэттью Тэйлор
10
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Джарвис
Мэттью Джарвис
83
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Диаме
Мухамед Диаме
90
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О'Нил
Гари О'Нил
90
-
Коул
Джо Коул
11
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Кэрролл
Энди Кэрролл
90
Запасные
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Шпигель
Рафаэль Шпигель
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Погатец
Эмануэль Погатец
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Коллисон
Джек Коллисон
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Важ Те
Рикардо Важ Те
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Коул
Карлтон Коул
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Шамах
Маруан Шамах
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Майга
Модибо Майга