Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Азар
Эден Азар
80
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
90
-
Мата
Хуан Мата
90
-
Ба
Демба Ба
28'
87
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
-
Бертранд
Райан Бертранд
-
Терри
Джон Терри
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
-
Торрес
Фернандо Торрес
-
Мозес
Виктор Мозес
Вест Бромвич
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Маколи
Гарет Маколи
90
-
Рид
Стивен Рид
90
-
Дорранс
Грэм Дорранс
71
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
90
-
Якоб
Клаудио Якоб
82
-
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
62
-
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
-
Браун
Кайледен Браун
-
Майхилл
Боаз Майхилл
-
Тамаш
Габриэль Тамаш
-
Джонс
Билли Джонс
-
Томас
Джером Томас
-
Розенберг
Маркус Розенберг
-
Одемвингие
Питер Одемвингие