Рединг
мин
-
Федеричи
Адам Федеричи
90
-
Харт
Иан Харт
90
-
Моррисон
Шон Моррисон
90
-
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
-
Келли
Стефен Келли
90
-
МакАнуфф
Джоби МакАнуфф
90
-
Акпан
Хоуп Акпан
46
-
Лейгертвуд
Микеле Лейгертвуд
90
-
Карачан
Чем Карачан
72
-
Кебе
Джимми Кебе
63
-
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
-
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
-
Шори
Никки Шори
-
Пирс
Алекс Пирс
-
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
-
Хант
Ноэль Хант
-
МакКлири
Гэрэт МакКлири
-
Ле Фондре
Адам Ле Фондре
Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Шарнер
Пауль Шарнер
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
48'
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
83
-
Мэлони
Шон Мэлони
90
-
Босежур
Жан Босежур
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
76
-
Коне
Аруна Коне
44'
45'
90
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Алькарас
Антолин Алькарас
-
Стам
Ронни Стам
-
Гомес
Жорди Гомес
-
Эспиноза
Роджер Эспиноза
-
МакМанаман
Каллум МакМанаман
-
Энрикес
Анджело Энрикес