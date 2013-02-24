Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Настасич
Матия Настасич
90
-
Туре
Коло Туре
90
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Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
-
Милнер
Джеймс Милнер
90
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
54
-
Туре
Яя Туре
63'
90
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Франсиско
Хави Гарсия
90
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Сильва
Давид Сильва
90
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Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
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Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Коларов
Александар Коларов
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
-
Насри
Самир Насри
-
Синклейр
Скотт Синклейр
-
Тевес
Карлос Тевес
-
Джеко
Эдин Джеко
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Азар
Эден Азар
69
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
68
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
81
-
Мата
Хуан Мата
90
-
Ба
Демба Ба
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Бертранд
Райан Бертранд
-
Терри
Джон Терри
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
-
Торрес
Фернандо Торрес
-
Мозес
Виктор Мозес