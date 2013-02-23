Фулхэм
мин
-
Шварцер
Марк Шварцер
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Сендерос
Филипп Сендерос
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
-
Карагунис
Георгиос Карагунис
81
-
Дежага
Ашкан Дежага
90
-
Дафф
Дэмьен Дафф
86
-
Руис
Брайан Руис
90
-
Бербатов
Димитар Бербатов
45'
90
Запасные
-
Этеридж
Нил Этеридж
-
Хьюз
Аарон Хьюз
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
-
Качаниклич
Александер Качаниклич
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
-
Петрич
Младен Петрич
-
Родальега
Уго Родальега
Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
51
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
24
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Крауч
Питер Крауч
70
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Кайтли
Майкл Кайтли
-
Ши
Брек Ши
-
Адам
Чарли Адам
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Джером
Кэмерон Джером