Тоттенхэм
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Колкер
Стивен Колкер
90
-
Доусон
Майкл Доусон
90
-
Ноутон
Кайл Ноутон
74
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Демпси
Клинт Демпси
90
-
Холтби
Льюис Холтби
69
-
Дембеле
Мусса Дембеле
90
-
Паркер
Скотт Паркер
90
-
Леннон
Аарон Леннон
90
-
Бэйл
Гарет Бэйл
5'
78'
90
Запасные
-
Фридель
Брэд Фридель
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
-
Галлас
Вильям Галлас
-
Вертонген
Ян Вертонген
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Ливермор
Джейк Ливермор
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Перч
Джеймс Перч
82
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Сантон
Давиде Сантон
90
-
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
86
-
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Гуффран
Йоан Гуффран
24'
56
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90
Запасные
-
Харпер
Стефен Харпер
-
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
-
Анита
Вурнон Анита
-
Тиоте
Шейк Тиоте
-
Обертан
Габриэль Обертан
-
Марво
Сильвен Марво
-
Амеоби
Шола Амеоби