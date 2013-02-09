Саутгемптон
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Фокс
Даниэль Фокс
71
-
Йошида
Мая Йошида
90
-
Хойвельд
Йос Хойвельд
90
-
Клайн
Натаниэл Клайн
90
-
Панчеон
Джейсон Панчеон
7'
62
-
Дэвис
Стивен Дэвис
22'
80
-
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
-
Корк
Джек Корк
90
-
Ламберт
Рики Ламберт
90
-
Родригес
Джей Родригес
90
Запасные
-
Таданари
Ли Таданари
-
Дэвис
Келвин Дэвис
-
Форрен
Вегар Форрен
-
Ричардсон
Фрейзер Ричардсон
-
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
-
Лаллана
Адам Лаллана
-
Чаплоу
Ричард Чаплоу
Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Франсиско
Хави Гарсия
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
66
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
-
Сильва
Давид Сильва
73
-
Бэрри
Гарет Бэрри
90
-
Туре
Яя Туре
90
-
Насри
Самир Насри
56
-
Джеко
Эдин Джеко
39'
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
-
Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Коларов
Александар Коларов
-
Туре
Коло Туре
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
-
Синклейр
Скотт Синклейр
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
-
Милнер
Джеймс Милнер