Манчестер Юнайтед
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Эванс
Джонни Эванс
81
-
Видич
Неманья Видич
90
-
Рафаэл Перейра
Рафаэл
90
-
Гиггз
Райан Гиггз
13'
90
-
Джонс
Фил Джонс
56
-
Клеверли
Том Клеверли
90
-
Руни
Уэйн Руни
90
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
-
ван Перси
Робин ван Перси
45'
90
Запасные
-
Амос
Бен Амос
-
Смоллинг
Крис Смоллинг
-
Кэррик
Майкл Кэррик
-
Оливейра
Андерсон Луис Оливейра
-
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
-
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
-
Чичарито
Чичарито
Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Невилл
Фил Невилл
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
-
Гибсон
Даррон Гибсон
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Осман
Леон Осман
90
-
Аничебе
Виктор Аничебе
57
-
Миральяс
Кевин Миральяс
70
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Стоунс
Джон Стоунс
-
Даффи
Шейн Даффи
-
Овьедо
Брайан Овьедо
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит
-
Елавич
Никица Елавич