Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
87
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Азар
Эден Азар
55'
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
86'
90
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
75
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
24'
90
-
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Бертранд
Райан Бертранд
-
Феррейра
Паулу Феррейра
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
-
Марин
Марко Марин
-
Мата
Хуан Мата
-
Ба
Демба Ба
Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Стам
Ронни Стам
81
-
Босежур
Жан Босежур
90
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
-
Шарнер
Пауль Шарнер
90
-
Мэлони
Шон Мэлони
57'
90
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
90
-
Эспиноза
Роджер Эспиноза
58
Запасные
-
Голобарт
Роман Голобарт
-
Жоэль
Жоэль
-
Джонс
Дэвид Джонс
-
Гомес
Жорди Гомес
-
Энрикес
Анджело Энрикес
-
МакМанаман
Каллум МакМанаман
-
Коне
Аруна Коне