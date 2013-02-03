Вест Бромвич
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
Попов
Горан Попов
90
-
Маколи
Гарет Маколи
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Рид
Стивен Рид
90
-
Дорранс
Грэм Дорранс
81
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
-
Брант
Крис Брант
90
-
Якоб
Клаудио Якоб
81
-
Лукаку
Ромелу Лукаку
52
-
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
-
Майхилл
Боаз Майхилл
-
Тамаш
Габриэль Тамаш
-
Джонс
Билли Джонс
-
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
-
Томас
Джером Томас
-
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
-
Розенберг
Маркус Розенберг
Тоттенхэм
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
-
Доусон
Майкл Доусон
90
-
Вертонген
Ян Вертонген
90
-
Уокер
Кайл Уокер
78
-
Дембеле
Мусса Дембеле
90
-
Демпси
Клинт Демпси
90
-
Паркер
Скотт Паркер
90
-
Леннон
Аарон Леннон
86
-
Бэйл
Гарет Бэйл
67'
90
-
Дефо
Джермейн Дефо
39
Запасные
-
Фридель
Брэд Фридель
-
Галлас
Вильям Галлас
-
Ноутон
Кайл Ноутон
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Холтби
Льюис Холтби
-
Ливермор
Джейк Ливермор
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун