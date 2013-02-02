Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Сантон
Давиде Сантон
90
-
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
41'
90
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Перч
Джеймс Перч
90
-
Сиссоко
Мусса Сиссоко
68'
90'
90
-
Гуффран
Йоан Гуффран
85
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90
Запасные
-
Эллиот
Роб Эллиот
-
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
-
Бигиримана
Гаэль Бигиримана
-
Анита
Вурнон Анита
-
Марво
Сильвен Марво
-
Обертан
Габриэль Обертан
-
Амеоби
Шола Амеоби
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Терри
Джон Терри
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Бертранд
Райан Бертранд
90
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
55'
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
90
-
Мата
Хуан Мата
61'
90
-
Ба
Демба Ба
42
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Аке
Натан Аке
-
Феррейра
Паулу Феррейра
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
-
Марин
Марко Марин
-
Торрес
Фернандо Торрес