Арсенал
мин
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Щесны
Войцех Щесны
90
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Монреаль
Начо Монреаль
90
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Косиельни
Лоран Косиельни
90
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Мертезакер
Пер Мертезакер
90
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Санья
Бакари Санья
90
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Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
67
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Уилшир
Джек Уилшир
90
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Диаби
Абу Диаби
68
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Артета
Микель Артета
90
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Уолкотт
Тео Уолкотт
89
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Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
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Манноне
Вито Манноне
-
Сантос
Андре Сантос
-
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
-
Подольски
Лукас Подольски
-
Росицки
Томаш Росицки
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
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Касорла
Санти Касорла
Сток Сити
мин
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Бегович
Асмир Бегович
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
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Хут
Роберт Хут
90
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Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
83
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
83
-
Крауч
Питер Крауч
82
Запасные
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Соренсен
Томас Соренсен
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Кайтли
Майкл Кайтли
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Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Адам
Чарли Адам
-
Джонс
Кенвин Джонс
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Оуэн
Майкл Оуэн
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Джером
Кэмерон Джером