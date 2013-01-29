Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
23'
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
68
-
Адам
Чарли Адам
66
-
Крауч
Питер Крауч
49'
86
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Шоттон
Райан Шоттон
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
-
Оуэн
Майкл Оуэн
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Джером
Кэмерон Джером
Уиган Атлетик
мин
-
Голобарт
Роман Голобарт
90
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
45
-
Мэлони
Шон Мэлони
90
-
Босежур
Жан Босежур
83
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
50'
90
-
Эспиноза
Роджер Эспиноза
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
61'
90
Запасные
-
Мастоу
Джордан Мастоу
-
Жоэль
Жоэль
-
Стам
Ронни Стам
-
Гомес
Жорди Гомес
-
Джонс
Дэвид Джонс
-
МакМанаман
Каллум МакМанаман
-
Энрикес
Анджело Энрикес