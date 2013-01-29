Куинз Парк Рейнджерс
мин
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Сезар
Жулио Сезар
90
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Траоре
Арман Траоре
90
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Нельсен
Райан Нельсен
90
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Хилл
Клинт Хилл
90
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Онуоха
Недум Онуоха
90
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Гранеро
Эстебан Гранеро
89
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Мбиа
Стефан Мбиа
90
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Дерри
Шон Дерри
90
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Таарабт
Адель Таарабт
90
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Фабио Перейра
Фабио
90
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Реми
Лоик Реми
90
Запасные
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Грин
Роберт Грин
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Мерфи
Брайн Мерфи
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Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
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Пак
Джи-Сун Пак
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Форлин
Алехандро Форлин
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Ботройд
Джей Ботройд
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Замора
Бобби Замора
Манчестер Сити
мин
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Харт
Джо Харт
90
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Клиши
Гаэль Клиши
90
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Франсиско
Хави Гарсия
90
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Лескотт
Джолеон Лескотт
90
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Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
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Сильва
Давид Сильва
90
-
Милнер
Джеймс Милнер
86
-
Бэрри
Гарет Бэрри
90
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Насри
Самир Насри
59
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Тевес
Карлос Тевес
74
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Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
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Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Коларов
Александар Коларов
-
Рекик
Карим Рекик
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Настасич
Матия Настасич
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Синклейр
Скотт Синклейр
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
-
Джеко
Эдин Джеко