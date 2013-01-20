Тоттенхэм
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Ноутон
Кайл Ноутон
66
-
Доусон
Майкл Доусон
90
-
Колкер
Стивен Колкер
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Бэйл
Гарет Бэйл
90
-
Паркер
Скотт Паркер
80
-
Дембеле
Мусса Дембеле
90
-
Демпси
Клинт Демпси
90'
90
-
Леннон
Аарон Леннон
90
-
Дефо
Джермейн Дефо
90
Запасные
-
Фридель
Брэд Фридель
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
-
Вертонген
Ян Вертонген
-
Ливермор
Джейк Ливермор
-
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
Манчестер Юнайтед
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Видич
Неманья Видич
90
-
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
-
Рафаэл Перейра
Рафаэл
90
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Джонс
Фил Джонс
90
-
Клеверли
Том Клеверли
74
-
Кагава
Синдзи Кагава
63
-
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
-
ван Перси
Робин ван Перси
27'
90
Запасные
-
Линдегаард
Андерс Линдегаард
-
Смоллинг
Крис Смоллинг
-
Гиггз
Райан Гиггз
-
Оливейра
Андерсон Луис Оливейра
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
-
Руни
Уэйн Руни
-
Чичарито
Чичарито