Саутгемптон
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Шоу
Люк Шоу
90
-
Йошида
Мая Йошида
90
-
Хойвельд
Йос Хойвельд
90
-
Клайн
Натаниэл Клайн
90
-
До Прадо
Гильерме До Прадо
62
-
Корк
Джек Корк
90
-
Рамирес
Гастон Рамирес
71
-
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
-
Панчеон
Джейсон Панчеон
87
-
Ламберт
Рики Ламберт
90
Запасные
-
Де Риддер
Стив Де Риддер
-
Дэвис
Келвин Дэвис
-
Ричардсон
Фрейзер Ричардсон
-
Фокс
Даниэль Фокс
-
Чаплоу
Ричард Чаплоу
-
Дэвис
Стивен Дэвис
-
Родригес
Джей Родригес
Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Невилл
Фил Невилл
90
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
58
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Осман
Леон Осман
90
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит
90
-
Елавич
Никица Елавич
67
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Даффи
Шейн Даффи
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
-
Овьедо
Брайан Овьедо
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Миральяс
Кевин Миральяс
-
Аничебе
Виктор Аничебе