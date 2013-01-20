Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Мата
Хуан Мата
6'
90
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
16'
90
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
72
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Азар
Эден Азар
88
-
Торрес
Фернандо Торрес
81
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Аке
Натан Аке
-
Бертранд
Райан Бертранд
-
Терри
Джон Терри
-
Феррейра
Паулу Феррейра
-
Марин
Марко Марин
-
Ба
Демба Ба
Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Гиббс
Киран Гиббс
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Вермален
Томас Вермален
90
-
Санья
Бакари Санья
90
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
58'
90
-
Диаби
Абу Диаби
75
-
Коклен
Франсис Коклен
59
-
Уилшир
Джек Уилшир
90
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
-
Манноне
Вито Манноне
-
Сантос
Андре Сантос
-
Косиельни
Лоран Косиельни
-
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
-
Аршавин
Андрей Аршавин
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
-
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг