Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
86
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Адам
Чарли Адам
79
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
79
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Шоттон
Райан Шоттон
-
Кайтли
Майкл Кайтли
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Крауч
Питер Крауч
-
Джером
Кэмерон Джером
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
83
-
Бертранд
Райан Бертранд
90
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
65'
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Азар
Эден Азар
73'
90
-
Мата
Хуан Мата
80
-
Ба
Демба Ба
71
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Аке
Натан Аке
-
Терри
Джон Терри
-
Феррейра
Паулу Феррейра
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
-
Марин
Марко Марин
-
Торрес
Фернандо Торрес